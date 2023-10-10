Нефть из РФ торгуется выше $60 за баррель в обход потолка цен Запада

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Российская нефть торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель в обход утвержденного Западом потолка цен на этот ресурс из РФ. Об этом сообщается в докладе на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

"Западные санкции на экспорт российской сырой нефти имели смешанные эффекты: экспортные потоки российской нефти остаются довольно стабильными", – следует из документа.

В тексте уточняется, что размер незападного флота танкеров, которые перевозят российскую нефть, вырос наряду с созданием РФ собственной системы страхования морских перевозок.

Нефтяные санкции западных государств в отношении Москвы начали действовать в феврале этого года. В тот момент Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны G7, Австралия и ЕС также утвердили ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.



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