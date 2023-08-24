США нарастили закупку урана у России до максимума с 2005 года

Фото: depositphotos/denisismagilov

Вашингтон в первом полугодии приобрел у Москвы 416 тонн урана. Этот показатель в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой данные американской статслужбы.

Закупка достигла максимального уровня с 2005 года. Россия поставляет в США лишь топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона. Вместе с этим в анализе учитывались данные по импорту природного и обедненного урана.

"Согласно расчетам агентства, за первые шесть месяцев текущего года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза – до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период прошлого года. В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России", – говорится в сообщении.

За российский уран американская сторона заплатила 696,5 миллиона – максимальное значение с 2002 года. За год цена на поставки выросла в 2,5 раза, а доля увеличилась на 13 процентных пунктов – до 32%.

Кроме России, Штаты сильно нарастили покупки урана у Британии – на 28%, до 383,1 миллиона долларов. В итоге на нее пришлось менее 18% от всего импорта. Наиболее ощутимый прирост поставок пришелся на Францию. Париж предоставил американскому рынку топлива на 319 миллионов долларов против 1,9 миллиона долларов годом ранее.

США также приобретают уран у Германии и Канады. Последняя представляет собой единственный крупный источник этого природного ресурса для Вашингтона. При этом, говорится в анализе, Нидерланды, занимавшие в 2022 году второе место, сократили поставки вдвое, опустившись на шестую строчку.

Ранее сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо заявил, что объявление американским лидером Джо Байденом национальным памятником земли в Аризоне, где добывается уран, поможет Москве и навредит Вашингтону. По его словам, президент блокирует доступ к месторождениям этого ресурса только для того, чтобы "удовлетворить свой левый электорат".

РФ и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС "Аккую"