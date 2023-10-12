США ввели санкции за нарушение ценовых ограничений по продаже нефти РФ

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США ввели санкции против двух компаний и двух судов за нарушение ценовых ограничений по продаже нефти РФ. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

В ведомстве подчеркнули, что до 8 января следующего года будут разрешены некоторые операции с внесенными в список двумя нефтетанкерами.

В сентябре Минторг США внес в черный список пять компаний из России. Кроме того, туда попали еще некоторые компании из ФРГ, КНР, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана. По информации уведомления, эти организации "действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США".

В общей сложности в черный список попали 28 компаний, говорилось в сообщении.

Ранее Минторг США ввел новые экспортные ограничения против 11 структур, в числе которых оказались две российские фирмы. В черный список вошли 11 структур из Мьянмы, Китая, Никарагуа и России. Среди российских фирм под ограничениями оказались "Авиатех" и "Авиазапчасть".

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