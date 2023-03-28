Минторг США ввел экспортные санкции против двух российских компаний

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Министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против 11 структур, в числе которых оказались две российские фирмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США.

Так, в черный список американского ведомства вошли 11 структур из Мьянмы, Китая, Никарагуа и России. Среди российский фирм под ограничениями оказались "Авиатех" и "Авиазапчасть".

Как заявили в Минторге США, эти структуры вовлечены в некие действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Штатов.

Ранее сообщалось, что власти США включили в белорусский санкционный список 20 физических и юридических лиц. В частности, под американские санкции подпала секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Елена Балдовская.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий пакет санкций Евросоюза против России, который станет 11-м по счету, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер.

Глава Еврокомиссии назвала цель 11-го пакета санкций против России

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