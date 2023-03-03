США ввели санкции в отношении 6 россиян

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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 6 россиян, сообщается на сайте американского Минфина.

Согласно документу, в черный список, в частности, вошли замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская и следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин.

Ранее сообщалось, что министерство торговли США ввело экспортные санкции против 37 компаний из различных стран, в том числе из России, Белоруссии и Китая.

Под ограничениями американского Минторга по большей части оказались китайские предприятия – почти 30 компаний. Санкции также коснулись некоторых организаций Пакистана, Мьянмы, а также по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня.

Российской компанией, оказавшейся под новыми санкциями, оказалась DMT Electronics. Согласно открытым данным, она является поставщиком электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.



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