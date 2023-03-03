01:28Политика
Минторг США ввел экспортные санкции против 37 компаний из разных стран, в том числе России
Фото: depositphotos/exopixel
Министерство торговли США ввело экспортные санкции против 37 компаний из различных стран, в том числе из России, Белоруссии и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Так, под ограничениями американского Минторга по большей части оказались китайские предприятия – почти 30 компаний. Санкции также коснулись некоторых организаций Пакистана, Мьянмы, а также по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня.
По мнению ведомства, эти организации вовлечены в деятельность, которая противоречит интересам нацбезопасности или внешней политики США.
Российской компанией, оказавшейся под новыми санкциями, оказалась DMT Electronics. Согласно открытым данным, она является поставщиком электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.
Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты начали выяснять у близких союзников степень их готовности ввести санкции против Китая, если Пекин окажет какую-либо поддержку России в конфликте на Украине.
До этого депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в Евросоюзе.
По его словам, больше нет сфер, против которых Евросоюз может ввести санкции, а объявление десятого пакета санкций с опозданием демонстрирует провал и беспомощность Европы.
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