Минторг США ввел экспортные санкции против 37 компаний из разных стран, в том числе России

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Министерство торговли США ввело экспортные санкции против 37 компаний из различных стран, в том числе из России, Белоруссии и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Так, под ограничениями американского Минторга по большей части оказались китайские предприятия – почти 30 компаний. Санкции также коснулись некоторых организаций Пакистана, Мьянмы, а также по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня.

По мнению ведомства, эти организации вовлечены в деятельность, которая противоречит интересам нацбезопасности или внешней политики США.

Российской компанией, оказавшейся под новыми санкциями, оказалась DMT Electronics. Согласно открытым данным, она является поставщиком электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты начали выяснять у близких союзников степень их готовности ввести санкции против Китая, если Пекин окажет какую-либо поддержку России в конфликте на Украине.

До этого депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в Евросоюзе.

По его словам, больше нет сфер, против которых Евросоюз может ввести санкции, а объявление десятого пакета санкций с опозданием демонстрирует провал и беспомощность Европы.

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