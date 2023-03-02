США выясняют готовность союзников ввести санкции против Китая – СМИ

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Соединенные Штаты начали выяснять у близких союзников степень их готовности ввести санкции против Китая, если Пекин окажет какую-либо поддержку России в конфликте на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Эти консультации в данный момент находятся на предварительной стадии. В частности, по информации издания, Вашингтон хочет заручиться поддержкой стран "Большой семерки".

О том, какие именно санкции предлагается ввести против Китая, пока не сообщается. В Белом доме и министерстве финансов США отказались от каких-либо комментариев по этой теме.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден продлил на год срок действия некоторых санкций в отношении России, которые были введены в связи с конфликтом на Украине.

Кроме того, в силе сохранятся ограничения, которые ввели администрации бывших президентов Штатов Дональда Трампа и Барака Обамы.

До этого СМИ сообщали, что Евросоюз сместил внимание с введения новых санкций против РФ на контроль за исполнением уже принятых.

"Деньги 24": западные страны ввели новые санкции против России

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