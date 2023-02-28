Политолог назвал введение новых санкций против России в Японии техзаданием США

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Япония объявила о введении новых ограничений в отношении России. Политический советник Сергей Маркелов считает, что Токио вынужден слушать Вашингтон, сообщает телеканал "360".

По его словам, Япония выполняет технические задания от США.

"То есть она всегда проявляется, как правило, последней, она не инициативна. Сидят США – мозговые центры, которые раздают санкции, кто какие должен ввести резонансно, друг за дружкой", – указал эксперт.

Маркелов уверен, что Токио не является инициатором санкций. США прикрывают страну со всех сторон, поэтому она выполняет приказы, полагает политолог.

"Санкции Японии – это не главная история, это общий пакет. Людей и компаний, работающих в России с Японией, на порядки меньше, чем с Евросоюзом и США", – заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство Японии ввело новые антироссийские санкции против 48 человек и 94 организаций из России. Действие новых ограничений затронуло замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина и главу концерна "Калашников" Алана Лушникова. Отдельно были введены санкции, которые включают в себя заморозку активов в случае их наличия.



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