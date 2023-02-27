Совет ЕС обязал всех попавших в санкционные перечни уведомить о своих активах в Евросоюзе

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Совет Европейского союза обязал всех физических и юридических лиц, попавшие в антироссийские санкционные перечни, проинформировать национальные или европейские регуляторы о своих активах в странах ЕС. Об этом сообщается на сайте официального журнала ЕС.

В Евросоюзе также подчеркнули, что подпавшие под ограничения должны будут сотрудничать с местными властями в работе по их блокированию.

"Постановление Совета ЕС требует, чтобы физические или юридические лица, организации и органы уведомили не позднее шести недель с момента включения в [черный] список компетентные власти государств ЕС, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют. Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций", – говорится в сообщении.

25 февраля страны Европейского союза представили десятый пакет санкций против РФ. В черном списке оказалось 121 физическое и юридическое лицо. Против них вводятся новые ограничения на импорт и экспорт. Также запрещаются многие российские издания.

Под санкции подпали 96 российских и иранских предприятий, связанных с ВПК РФ. Европейским компаниям больше нельзя закупать ряд высокодоходных для бюджета РФ товаров. Объем ограничений оценивается в 1,3 миллиарда евро.

В черный список попали и российские банки – "Тинькофф", Росбанк и Альфа-Банк. Подобные финансовые организации работают для обеспечения доходов правительства РФ, считают в ЕС.

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

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