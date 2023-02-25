Санкции Запада против ЗАЭС подтвердили признание станции российской – Рогов

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Введение санкций США против Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о признании ее российским предприятием. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его мнению, санкции США против этого объекта и генерального директора компании по эксплуатации ЗАЭС Олега Романенко доказывают сразу несколько моментов.

"Первое, Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе — они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов считает, что Запад "смирился" с тем, что станция принадлежит России. По его мнению, если бы они считали, что ЗАЭС принадлежит режиму Киева, то не стали бы вводить никакие санкции.

Ранее в "Росэнергоатоме" заявили, что Киев активизировал попытки вербовки сотрудников ЗАЭС. Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа подчеркнул, что люди не поддаются на провокации, несмотря на то, что украинская сторона продолжает угрожать работникам ЗАЭС и их семьям.

США значительно расширили санкции против компаний и чиновников из РФ в годовщину начала спецоперации России. Под них, в том числе, попало акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

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