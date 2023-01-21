В "Росэнергоатоме" заявили, что Киев активизировал попытки вербовки сотрудников ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Киев активизировал попытки завербовать по телефону сотрудников Запорожской АЭС, подписавших контракт с эксплуатирующей компанией, сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Он подчеркнул, что люди не поддаются на провокации, несмотря на то, что украинская сторона продолжает угрожать работникам ЗАЭС и их семьям.

"В Киеве обнаглели до такой степени, что <...> внаглую по телефону говорят: "А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим". Это что такое?" – приводит его слова ТАСС.

Карчаа подчеркнул, что сотрудники Запорожской ЗАЭС и их психологическое состояние в коллективе является одним из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать.

Ранее сообщалось, что "Росэнергоатом" устранил большинство значительных повреждений объектов инфраструктуры Запорожской атомной электростанции, ущерб которым нанесли ВСУ.



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