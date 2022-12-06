РФ расценивает удары ВСУ по ЗАЭС как ядерный терроризм – Шойгу

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Россия расценивает удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции как ядерный терроризм. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании.

По его словам, Украина выпустила 33 крупнокалиберных снаряда по станции за последние две недели. Он подчеркнул, что российские средства ПВО перехватывают большую часть ракет.

Министр добавил, что ряд выпущенных Киевом снарядов поражают объекты, которые влияют на безопасное функционирование ЗАЭС. Он отметил, что подразделения ВС РФ принимают меры по обеспечению безопасности станции.

"В свою очередь, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект", – заявил глава военного ведомства.

Ранее Совет Федерации назвал действия Киева в отношении ЗАЭС ядерным терроризмом. Там отметили, что такие действия несут разрушения и смерть.

До этого заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвала безрассудными обстрелы ЗАЭС. Она также призвала немедленно прекратить все военные действия на станции.



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