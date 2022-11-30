Совфед РФ счел действия Украины в отношении ЗАЭС ядерным терроризмом

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Действия Украины в отношении Запорожской АЭС можно расценивать как ядерный терроризм. Об этом говорится в обращении Совфеда к мировым парламентам и международным организациям, сообщает ТАСС.

"Действия Украины в отношении Запорожской АЭС невозможно охарактеризовать иначе как ядерный терроризм, несущий разрушения и смерть", – говорится в тексте документа.

Соответствующий проект обращения сенаторы рассмотрят на заседании в среду, 30 ноября.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что более 700 спецназовцев ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС. По его словам, они обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения.

До этого в результате обстрела со стороны ВСУ работа расположенных между четвертым и пятым энергоблоками Запорожской АЭС емкостей с дистиллятами была нарушена. При этом советник генерального директора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что незначительные обстрелы не оказывают влияние на работу дистиллятов. Однако продолжение атак может привести к значительному ущербу.



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