Песков прокомментировал информацию о планах РФ "покинуть" Энергодар и ЗАЭС

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы планах РФ "покинуть" Энергодар и Запорожскую АЭС. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

"Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может", – сказал Песков.

Ранее подобную информацию опровергли в администрации Энергодара. Там уточнили, что информация о намерении РФ оставить ЗАЭС является ложной. Ее, по мнению представителей администрации города, распространяют украинские СМИ. Подобные заявления со стороны киевского режима не имеют ничего общего с реальным положением дел.

В Энергодаре также сообщили, что в настоящее время эксплуатационная безопасность станции обеспечивается в полном объеме. Кроме того, сотрудники, осуществляющие деятельность на территории атомного объекта, намерены стать гражданами РФ, получив паспорта РФ.

До этого постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнил, что Украина не принимала участия в создании безопасной зоны вокруг станции. Вместо этого ВСУ продолжили обстрел объекта.



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