В Энергодаре опровергли сообщения об оставлении РФ Запорожской АЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Запорожская атомная электростанция продолжает находиться под контролем России. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Энергодара.

Там отметили, что подконтрольные Киеву СМИ начали распространять информацию о выходе Вооруженных сил России из Энергодара и оставлении ЗАЭС. В администрации подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности.

В качестве доказательств своих слов представители города привели слова "Росэнергоатома" о планах создать резервный источник энергоснабжения и начале перевода двух энергоблоков Запорожской АЭС в режим горячего останова для подачи тепла.

Кроме того, в Энергодаре подчеркнули, что персонал станции планово переводят под юрисдикцию эксплуатирующей организации РФ, они оформляют российские паспорта. В частности, работники подписали трудовые соглашения с новым работодателем, получили зарплатные карты Промсвязьбанка и зарплату выше, чем было под руководством Украины.

"На сегодня эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме. Во многом благодаря ее персоналу, понимающему, что это территория РФ всерьез и надолго", – говорится в сообщении.

Жителей призвали доверять официальным источникам, отметив, что Киев хочет посеять панику в освобожденных Россией территориях.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина никак не помогла в продвижении консультаций по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. При этом, добавил он, о необходимости принятия срочных мер безопасности говорят непрекращающиеся обстрелы Вооруженных сил Украины.



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