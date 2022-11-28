09:49Политика
В Энергодаре опровергли сообщения об оставлении РФ Запорожской АЭС
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Запорожская атомная электростанция продолжает находиться под контролем России. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Энергодара.
Там отметили, что подконтрольные Киеву СМИ начали распространять информацию о выходе Вооруженных сил России из Энергодара и оставлении ЗАЭС. В администрации подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности.
В качестве доказательств своих слов представители города привели слова "Росэнергоатома" о планах создать резервный источник энергоснабжения и начале перевода двух энергоблоков Запорожской АЭС в режим горячего останова для подачи тепла.
Кроме того, в Энергодаре подчеркнули, что персонал станции планово переводят под юрисдикцию эксплуатирующей организации РФ, они оформляют российские паспорта. В частности, работники подписали трудовые соглашения с новым работодателем, получили зарплатные карты Промсвязьбанка и зарплату выше, чем было под руководством Украины.
"На сегодня эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме. Во многом благодаря ее персоналу, понимающему, что это территория РФ всерьез и надолго", – говорится в сообщении.
Жителей призвали доверять официальным источникам, отметив, что Киев хочет посеять панику в освобожденных Россией территориях.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина никак не помогла в продвижении консультаций по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. При этом, добавил он, о необходимости принятия срочных мер безопасности говорят непрекращающиеся обстрелы Вооруженных сил Украины.
Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС
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