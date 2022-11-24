В ООН назвали безрассудными обстрелы ЗАЭС

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Обстрелы Запорожской АЭС являются безрассудным поступком, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. <...> Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены", – сказала она в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.

19 ноября украинские боевики возобновили после длительного перерыва обстрелы ЗАЭС. Было нанесено 12 ударов по периметру станции. Как уточнял советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, никто из людей не пострадал.

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ также продолжились 20 и 21 ноября. По данным экспертов МАГАТЭ, из-за ударов в резервуарах для хранения конденсата образовались пробоины. В связи с этим произошла нерадиоактивная утечка.

23 ноября Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Запорожская атомная электростанция снова отключена от внешнего электроснабжения. В настоящее время объект использует аварийные дизельные генераторы, чтобы охлаждать реактор и обеспечивать работу других важных функций ядерной безопасности.



Инспекторов МАГАТЭ предупредили об опасности осмотров мест обстрелов на Запорожской АЭС

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