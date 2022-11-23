23 ноября, 23:18Безопасность
МАГАТЭ сообщило об отключении Запорожской АЭС от внешнего электроснабжения
Фото: Министерство обороны РФ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская атомная электростанция снова отключена от внешнего электроснабжения, передает РИА Новости.
"Запорожская атомная электростанция Украины в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению", – заявили в организации.
По информации МАГАТЭ, сейчас объект использует аварийные дизельные генераторы, чтобы охлаждать реактор и обеспечивать работу других важных функций ядерной безопасности.
Ранее в ноябре эксперты организации посетили Запорожскую АЭС и выявили на территории станции значительные повреждения. В частности, эксперты сообщили о нерадиоактивной утечке из-за пробоин в резервуарах для хранения конденсата.
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