МАГАТЭ сообщило об отключении Запорожской АЭС от внешнего электроснабжения

Фото: Министерство обороны РФ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская атомная электростанция снова отключена от внешнего электроснабжения, передает РИА Новости.

"Запорожская атомная электростанция Украины в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению", – заявили в организации.

По информации МАГАТЭ, сейчас объект использует аварийные дизельные генераторы, чтобы охлаждать реактор и обеспечивать работу других важных функций ядерной безопасности.

Ранее в ноябре эксперты организации посетили Запорожскую АЭС и выявили на территории станции значительные повреждения. В частности, эксперты сообщили о нерадиоактивной утечке из-за пробоин в резервуарах для хранения конденсата.

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