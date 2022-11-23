Емкости с дистиллятами на ЗАЭС были повреждены из-за атаки ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Работа расположенных между четвертым и пятым энергоблоками Запорожской АЭС емкостей с дистиллятами была нарушена из-за атаки ВСУ. Информацией об этом поделился советник генерального директора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Они используются частично как часть системы охлаждения ядерного реактора и частично для обмыва определенных узлов и агрегатов. Это они (эксперты МАГАТЭ. – Прим. ред.) и назвали нерадиоактивной утечкой", – цитирует Карчаа ТАСС.

Советник добавил, что уровень повреждений и их серьезность можно будет оценить с помощью цепочки факторов. По его мнению, мелкие обстрелы не влияют на работу дистиллятов, однако из-за частоты атак оценка ущерба может быть куда хуже.

В субботу, 19 ноября, украинская сторона совершила 12 ударов по периметру электростанции. Шесть снарядов попали в систему охлаждения, еще три – в КПП-2.

20 ноября атака повторилась – по территории АЭС было выпущено минимум 15 снарядов. Они попали в спецкорпус № 2, где содержится ядерное топливо.

МАГАТЭ оценит причиненный Запорожской АЭС ущерб при последних обстрелах

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