МАГАТЭ призвало немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Мариано Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Вчера и сегодня утром от нашей команды поступают крайне тревожные новости. Взрывы произошли на территории этой крупной атомной электростанции, что является абсолютно неприемлемым. Кто бы за этим ни стоял, он должен прекратить немедленно", – заявил Гросси.

Он также назвал продолжающиеся обстрелы электростанции игрой с огнем.

Накануне ВСУ нанесли 12 ударов по периметру электростанции. Шесть снарядов попали в систему охлаждения, еще три – в КПП-2. Пострадавших в результате обстрела не оказалось.

В воскресенье днем обстрелы повторились. По территории АЭС было выпущено как минимум 15 снарядов. Падения были зафиксированы в спецкорпусе № 2, где хранится ядерное топливо, а также в районе сухого хранения ядерных отходов.



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