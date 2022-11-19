ВСУ обстреляли периметр Запорожской АЭС

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по периметру Запорожской АЭС. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

Как сообщил Карчаа, удары наносились с 17:15 до 17:41.

"Шесть прилетов было в брызгальный бассейн — это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов", – сообщил он.

Еще три удара были совершены в районе КПП-2. Обстрел, по словам советника, был массированным.

Пострадавших в результате обстрела ВСУ ЗАЭС не оказалось, добавил Карчаа.

Ранее МАГАТЭ призвало Россию отказаться от претензий на владение ЗАЭС. В документе организация призвала Москву вывести военнослужащих и другой персонал с территории станции.

Позже депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что станция является собственностью России. Он назвал призывы МАГАТЭ неуместными.

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