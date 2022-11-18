В Кремле отреагировали на призыв МАГАТЭ покинуть ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и покинуть ее территорию. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков в ответ на соответствующий вопрос подчеркнул, что Москва продолжит общаться с Международным агентством по атомной энергии.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию покинуть территорию ЗАЭС и отказаться от претензий на нее. В агентстве отметили озабоченность из-за давления на украинский персонал станции и случаев их задержания. Там также подчеркнули, что после обстрелов прилегающих районов нарушается энергоснабжение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Международное агентство по атомной энергии призвало РФ покинуть территорию ЗАЭС

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