В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС

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Запорожская АЭС является собственностью России, поэтому любые претензии на нее несостоятельны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Так он прокомментировал резолюцию МАГАТЭ, призывающую РФ покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Шеремет напомнил, что Запорожская область стала субъектом Российской Федерации, соответственно, атомная станция стала собственностью страны.

"Поэтому все эти призывы и резолюции неуместны, несостоятельны и ущербны. В МАГАТЭ лучше бы потребовали от киевских властей прекратить обстрелы Запорожской области и перестать шантажировать мир ядерной угрозой", – подчеркнул парламентарий.

Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, одобрили 24 из 35 стран. Против документа проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР.

В документе совет МАГАТЭ выразил сожаление из-за попыток Москвы "завладеть" ЗАЭС и аннексировать территории Украины. В агентстве отметили, что озабочены из-за давления на украинский персонал станции и случаев их задержания. Кроме того, в резолюции указали на нарушение энергоснабжения после обстрелов прилегающих районов.

Ранее СМИ сообщили, что российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской атомной электростанции, который координировал удары ВСУ по объекту. Мужчина якобы сотрудничал с Киевом с самого начала спецоперации. Отмечалось, что в его обязанности входила передача мест нахождения российских военнослужащих и техники в Энергодаре. Он также якобы должен был сообщать, кто из представителей "Росатома" находится на территории ЗАЭС.



Международное агентство по атомной энергии призвало РФ покинуть территорию ЗАЭС

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