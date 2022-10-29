ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС

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Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, это произошло минувшей ночью. ВСУ попытались высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре, но им это не удалось – противник понес потери и отступил. Уточняется количество участвовавших в операции боевых лодок.

Ранее Рогов заявил, что Запорожская область является частью Российской Федерации, поэтому ЗАЭС и ее сотрудники находятся под надежной защитой.

Он также рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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