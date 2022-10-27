Путин назвал "сбрендившими" тех, кто считает Россию виноватой в обстрелах ЗАЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Путин назвал "сбрендившими" тех, кто обвиняет Россию в обстрелах Запорожской АЭС. Такое заявление президент РФ сделал на встрече международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Они сбрендили совсем?" – сказал глава российского государства.

Он напомнил, что атомная электростанция находится под контролем России. На территории объекта находятся российские военнослужащие.

Также президент заявил, что оружия, которое Россию просит убрать Запад, на территории ЗАЭС нет. Кроме того, обвиняя в обстрелах РФ, на Западе никто не говорит об Украине, даже несмотря на присутствие на территории станции членов МАГАТЭ.

"Ведь никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию. Никто! А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Ну это бред", – сказал Путин.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия поддерживает предложение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о запрете стрельбы с территории и по территории ЗАЭС. Кроме того, Ульянов предложил определить географические параметры зоны. Вопрос реализации предложения заключается в деталях, сообщил он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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