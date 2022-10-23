В гостевом доме Энергодара после ударов ВСУ никто не пострадал – "Росэнергоатом"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В гостевом доме "Алиса" в Энергодаре не находились постояльцы, был только персонал, который не пострадал от ударов ВСУ. Информацией об этом поделился советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Он рассказал, что в результате атаки два из трех этажей гостевого дома были разрушены.

"Никто не пострадал. По счастливой случайности сотрудники находились частично на первом этаже, частично – в подвальном помещении", – цитирует Карчаа ТАСС.

Он добавил, что в "Алисе" могли поселиться специалисты "Росэнергоатома", но по соображениям безопасности советник гендиректора компании не разрешил кого-либо размещать в этом гостевом доме. Кроме того, Карчаа заявил, что, несмотря на подобные инциденты, деятельность его команды продолжится.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что за день ВСУ выпустили более 30 снарядов по восточной окраине Энергодара и месту, прилегающему к Запорожской атомной электростанции. ВС России подавили атаки ответным огнем.

Ранее в ведомстве поделились, что Вооруженные силы Украины потеряли более 90 военнослужащих при попытке захватить Запорожскую АЭС. Кроме того, были уничтожены 14 лодок ВСУ.

ВС РФ устранили пять складов боеприпасов в Харьковской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!