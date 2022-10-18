Электроснабжение ЗАЭС от внешней линии восстановлено – МАГАТЭ

Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Электроснабжение Запорожской АЭС от внешней линии восстановлено, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как уточняется, подключение к последней оставшейся действующей линии электропередачи напряжением 750 киловольт (кВ) восстановлено после того, как оно было утрачено в третий раз за десять дней, передает РИА Новости.

5 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты Запорожской АЭС должны быть приняты в федеральную собственность. Указом также установлен статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель негативно отреагировал на переход Запорожской АЭС под управление России. Он отмечал, что ЗАЭС необходимо вернуть Украине. Кроме того, по словам Борреля, на станции необходимо организовать усиленное присутствие членов МАГАТЭ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено – Рогов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!