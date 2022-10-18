Власти Запорожья заявили об отказе ВСУ забирать тела погибших

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины не желают забирать тела своих погибших бойцов с линии фронта в Запорожской области, хотя российская сторона готова объявить в этих целях режим тишины, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Мы не воюем с мертвыми. У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях", – цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, украинская сторона никак не реагирует на эти предложения.

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают войска и военную технику с западных областей на юг страны для проведения наступательной операции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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