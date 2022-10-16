В МО РФ сообщили о попытке прорыва ВСУ в Херсонской области

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы Украины предприняли попытки прорыва обороны войск России в Херсонской области, однако бойцам РФ удалось удержать занимаемые позиции. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, три батальона противника пытались прорваться в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. Вооруженные силы России нанесли значительные потери противнику. В результате ВСУ уничтожили свыше 250 бойцов, 11 танков, 14 бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

Кроме того, Украина потеряла свыше 40 военнослужащих, один танк и три машины пехоты на Запорожском направлении.

"На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики" , – заявил Конашенков.

Ранее представитель Минобороны рассказал, что ВС РФ продолжили наносить удары высокоточным оружием по военным объектам на Украине. Он добавил, что цели ударов были достигнуты. По его словам, все назначенные объекты удалось поразить.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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