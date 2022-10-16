В Минобороны заявили о нанесении ударов по военным объектам на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием по военным объектам на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что цели ударов были достигнуты. По его словам, все назначенные объекты удалось поразить.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удар Вооруженных сил Украины по администрации Донецка был целенаправленным. Несмотря на повреждения, работа администрации города не парализована, а все службы находятся во взаимосвязи. По его словам, здание получило значительные разрушения, однако никто не погиб.

Позже следователи пообещали расследовать факт обстрела Донецка со стороны Украины.



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