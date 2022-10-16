СК расследует обстрел Донецка со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Следственный комитет расследует факт обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

На месте происшествия в Донецке работают сотрудники комитета.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удар Вооруженных сил Украины по администрации Донецка был целенаправленным. Несмотря на повреждения, работа администрации города не парализована, а все службы находятся во взаимосвязи. По его словам, здание получило значительные разрушения, однако никто не погиб.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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