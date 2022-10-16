Глава Белгородской области сообщил о новом обстреле

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Белгород вновь подвергся обстрелу. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что начал объезжать территорию Белгорода и района. По его словам, в результате происшествия, по предварительной информации, есть двое раненых.

"По итогам обязательно поделюсь информацией", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что двое террористов совершили нападение на военнослужащих на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, 15 получили ранения. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по военнослужащим, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Белгороде началось восстановление дома, пострадавшего при обстреле ВСУ

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