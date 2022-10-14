Подстанция загорелась в Белгороде после обстрела

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на подстанции после обстрела. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место. Здесь также все оперативные службы", – рассказал глава региона.

По уточненной информации, пожар на объекте потушен.

По словам Гладкова, последствия обстрела планируют устранить оперативно. Для переключения на резервный источник питания потребуется до четырех часов.

Также на другие линии питания автоматически переключились насосы. Водоснабжение осуществляется в нормальном режиме.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о подрыве склада боеприпасов в Белгородском районе после обстрела со стороны ВСУ. Позже Следственный комитет РФ уведомил о погибших и пострадавших в результате данного инцидента.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!