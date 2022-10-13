В Белгородском районе взорвался склад боеприпасов после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Белгород №1. Люди"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о подрыве склада боеприпасов в Белгородском районе после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", – рассказал глава региона в личном телеграм-канале.

Гладков добавил, что жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. При этом жителей района эвакуируют на безопасное расстояние.

В четверг, 13 октября, губернатор Белгородской области сообщил, что в результате украинского обстрела повреждения получили некоторые объекты в Белгороде.

В частности, были зафиксированы разрушения в одном из жилых домов. Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. Есть разрушения на территории местной школы, учащиеся которой сейчас находятся на дистанционной форме обучения.

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