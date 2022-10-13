Губернатор Белгородской области сообщил о разрушениях после обстрелов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Повреждения получили некоторые объекты в Белгороде после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется", – отметил губернатор.

Он добавил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Однако пока данных о погибших и пострадавших нет.

По словам главы региона, на место ЧП в настоящее время прибыли начальник ГУ МЧС РФ по региону Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев, мэр Антон Иванов, а также оперативные и медицинские службы.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина.

До этого обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Тишанка Белгородской области. Отмечалось, что осколками были повреждены 2 легковых автомобиля работников зерновой компании.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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