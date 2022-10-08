Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Тишанка

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Село Тишанка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Обстреляно село Тишанка Волоконовского района. Осколками повреждены 2 легковых автомобиля работников зерновой компании", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, в результате происшествия что никто не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные службы и глава района Сергей Бикетов.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области на две недели продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Таким образом, он будет действовать до 22 октября. Также до этого числа в Белгородской области действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!