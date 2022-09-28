14 человек пострадали при детонации боеприпаса в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 человек пострадали в Валуйском городском округе Белгородской области в результате детонации боеприпаса. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие – 14 человек. Ранения различной степени тяжести", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что пострадавшие получают необходимую медпомощь. На месте происшествия находятся оперативные службы. Ведется расследование инцидента.

Ранее Гладков сообщил, что желтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 7 октября. По словам главы региона, в ночь на четверг, 22 сентября, в Белгороде сработала система ПВО. Данные о пострадавших и разрушениях, отметил он, сейчас уточняются.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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