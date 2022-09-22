В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Желтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 7 октября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", – написал политик в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в ночь на четверг, 22 сентября, в Белгороде сработала система ПВО. Данные о пострадавших и разрушениях, отметил он, сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что при обстреле города Валуйки со стороны ВСУ погиб один человек и двое пострадали. Им оказали медицинскую помощь. Из-за атаки была повреждена подстанция. Также произошло возгорание восьми частных домов и трех машин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

