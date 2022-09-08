Желтый уровень террористической опасности продлили в Крыму

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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 сентября. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"С 20:00 8 сентября до 20:00 23 сентября будет действовать высокий уровень террористической опасности", – сообщил Аксенов.

Он добавил, что предупреждение также распространяется на территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы.

Действие высокого уровня террористической опасности касается объектов министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству, добавил глава республики.

Аксенов уточнил, что в регионе наблюдается спокойная обстановка.

Ранее сообщалось, что действие желтого уровня террористической опасности в Севастополе продлили еще на 15 суток, до 13 сентября. Об этом стало известно из заявления губернатора города Михаила Развожаева.

Кроме того, желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 22 сентября. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.