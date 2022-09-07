Повышенный уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

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Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 22 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, повышенный уровень опасности позволяет скоординировать действия властей и правоохранителей. Благодаря этому повышается бдительность, отметил Гладков.

Он добавил, что введенный меры необходимы в текущих условиях.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе продлен желтый уровень террористической опасности. Режим увеличили на 15 суток – до 22 сентября. Старовойт призвал жителей региона соблюдать осторожность и быть внимательными.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

