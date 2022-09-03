Брянский губернатор сообщил об обстреле села Кистер со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Село Кистер Погрского района Брянской области обстреляли со стороны Украины утром 3 сентября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела мирные граждане не пострадали. При этом повреждены линии электропередач, есть разрушения дорожного полотна. Осколки снаряда повредили окна в многоквартирном доме и административном здании. Есть повреждения памятника воинам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны.

На месте работают оперативные службы. После проверки безопасности нахождения на территории, бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей.

В конце июля обстрелу со стороны Украины подверглись села Нехотеевка и Журавлевка в Белгородской области. В результате погиб один человек. Как уточнял тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, был зафиксирован прилет пяти снарядов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

