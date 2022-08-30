Система ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону

Система противовоздушной обороны отразила новую попытку ракетного удара украинских войск по Херсону. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее ВСУ попытались наступать на юге – под Херсоном и в Николаевской области. Но, как сообщили в Минобороны, атака провалилась, а украинские военные потеряли более 500 человек.

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