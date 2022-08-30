В Херсонской области выстроено несколько защитных рубежей – власти

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В Херсонской области выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны РФ. <...> Херсону и Херсонской области ничего не угрожает", – сказал он в интервью РИА Новости.

Стремоусов добавил, что все заявления Киева о возвращении контроля над Херсонской областью являются "бессмысленными эмоциями и рефлексией", поскольку точка невозврата пройдена.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Херсонской и Николаевской областях на трех направлениях. В ходе боев было уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, сбито два штурмовика Су-25. В российском военном ведомстве добавили, что украинская сторона потеряла более 560 человек.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

