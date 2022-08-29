МО РФ показало кадры освобождения села Благодатное на Украине

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Благодатное в Николаевской области. Кадры штурма опубликовало министерство обороны РФ.

В Минобороны отметили, что ВСУ оказали ожесточенное сопротивление, однако населенный пункт удалось взять в кратчайшие сроки благодаря "слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваге наших десантников".

Один из военнослужащих рассказал, что в село зашли несколько штурмовых отрядов. С флангов их прикрывали несколько рот.

"Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта. Здание за зданием. Работа была кропотливая. Поставленная задача была выполнена", – сказал он.

Он также добавил, что перед штурмом были осуществлены удары авиации и артподготовка.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что потери бригады территориальной обороны в Артемовске превысили 60%. Он также добавил, что подразделения бригады для доукомплектования выведены из зоны боевых действий в Киев. Данное решение приняло командование оперативно-тактической группы "Лиман".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

