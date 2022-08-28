В Минобороны РФ заявили о потере более 60% личного состава бригады теробороны в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Потери бригады территориальной обороны в Артемовске превысили 60%, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава", – отметил он.

Генерал-лейтенант также добавил, что подразделения бригады для доукомплектования выведены из зоны боевых действий в Киев. Данное решение приняло командование оперативно-тактической группы "Лиман".

Ранее сообщалось, что российские десантники остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении.

Уточняется, что подразделения ВДВ использовали артиллерию, штатное вооружение боевых машин десанта, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и другое оружие.

В Минобороны отметили, что всего было уничтожено свыше пяти единиц техники и более 20 украинских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

