В Минобороны РФ заявили о потере более 60% личного состава бригады теробороны в Артемовске

Фото: Минобороны РФ
Потери бригады территориальной обороны в Артемовске превысили 60%, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава", – отметил он.
Генерал-лейтенант также добавил, что подразделения бригады для доукомплектования выведены из зоны боевых действий в Киев. Данное решение приняло командование оперативно-тактической группы "Лиман".
Ранее сообщалось, что российские десантники остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении.
Уточняется, что подразделения ВДВ использовали артиллерию, штатное вооружение боевых машин десанта, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и другое оружие.
В Минобороны отметили, что всего было уничтожено свыше пяти единиц техники и более 20 украинских военных.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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