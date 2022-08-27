Военные РФ уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS – Минобороны

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Военнослужащие РФ в рамках спецоперации на Украине уничтожили склад ВСУ с боеприпасами для американских артиллерийских систем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области.

"Уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня "HIMARS" производства США и снарядами к американским гаубицам M777", – сообщили в Минобороны.

Отмечается, что также системы ПВО перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Чернобаевки и 18 снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

До этого стало известно, что самоходные артиллерийские установки "Малка" нанесли удар по украинским позициям. Уточнялось, что это работа боевых расчетов Западного военного округа. Они выдвигаются в заданный квадрат, разворачиваются и через несколько минут запускают залпы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

