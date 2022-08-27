ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

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Российские десантники остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения ВДВ использовали артиллерию, штатное вооружение боевых машин десанта, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и другое оружие.

В Минобороны отметили, что всего было уничтожено свыше пяти единиц техники и более 20 украинских военных.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

До этого стало известно, что самоходные артиллерийские установки "Малка" нанесли удар по украинским позициям. Уточнялось, что это работа боевых расчетов Западного военного округа. Они выдвигаются в заданный квадрат, разворачиваются и через несколько минут запускают залпы.