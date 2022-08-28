Кадыров призвал перевести военных на усиленное несение службы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости перевода всех военнослужащих на усиленный вариант несения службы.

"Силовые ведомства, задействованные в СВО, должны быть переведены на усиленный вариант несения службы до завершения военной операции. Сегодня каждый военнослужащий должен как никогда четко осознавать свою ответственность перед страной", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что против России идет открытая война, в то время как РФ проводит спецоперацию без применения всех имеющихся ресурсов. Кроме того, основной поставленной Владимиром Путиным задачей является сохранение максимального количества жизней мирного населения.

Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России на 137 000 единиц. Общее число достигнет 1 150 628 человек.

Согласно указу от 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, из которых 1 013 628 – военнослужащие, а остальные – гражданский персонал.