Кадыров призвал перевести военных на усиленное несение службы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости перевода всех военнослужащих на усиленный вариант несения службы.
"Силовые ведомства, задействованные в СВО, должны быть переведены на усиленный вариант несения службы до завершения военной операции. Сегодня каждый военнослужащий должен как никогда четко осознавать свою ответственность перед страной", – написал он в своем телеграм-канале.
Кадыров подчеркнул, что против России идет открытая война, в то время как РФ проводит спецоперацию без применения всех имеющихся ресурсов. Кроме того, основной поставленной Владимиром Путиным задачей является сохранение максимального количества жизней мирного населения.
Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России на 137 000 единиц. Общее число достигнет 1 150 628 человек.
Согласно указу от 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, из которых 1 013 628 – военнослужащие, а остальные – гражданский персонал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: