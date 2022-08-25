Штатную численность военнослужащих ВС РФ увеличили на 137 тыс единиц

14:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России увеличили на 137 000 единиц. Общее число достигнет 1 150 628 человек. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу от 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, из которых 1 013 628 – военнослужащие, а остальные – гражданский персонал.
Новым документом штатная численность ВС РФ устанавливается в количестве 2 039 758 единиц.
Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" несколько контрактов на сумму 390 миллионов долларов. За неделю работы форума на него пришли 1 903 536 человек, в том числе делегации из 85 стран, 18 из которых – высокого уровня.
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