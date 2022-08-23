Корабль "Мытищи" выполнил учебно-боевой пуск ракеты "Калибр"

Фото: Минобороны РФ

В Белом море малый ракетный корабль "Мытищи" Балтфлота выполнил учебно-боевой пуск ракеты "Калибр", сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль "Мытищи" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне Чижа", – приводит РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что береговая мишень была успешно поражена.

До совершения ракетной стрельбы корабль совершил межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив, после чего отправился по внутренним водным путям через Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал в Белое море.

Уточняется, что во время нахождения на Северном флоте был совершен заход в Северодвинск. Всего экипажем "Мытищ" было преодолено свыше 2 тысяч морских миль.

Ранее сообщалось, что ВС РФ прошли учения на Балтике с электронными пусками ракет береговых комплексов "Бал" по десантным судам условного противника.

Отмечается, что в тренировках приняли участие больше 100 военных, около 20 единиц военной и специальной техники.

