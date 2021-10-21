Крейсер "Князь Олег" выполнил испытательный пуск баллистической ракеты "Булава"

Фото: ТАСС/Олег Кулешов

Атомная подлодка проекта 955-А "Борей-А" "Князь Олег" выполнила испытательный пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба осуществлялась из подводного положения по полигону "Кура" на Камчатке. Боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды. Объект запустили в Белом море с глубины 40 метров.

